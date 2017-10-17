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Строительство апартаментов в Екатеринбурге может привести к новой волне обманутых дольщиков

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2017. Сегодня в Екатеринбурге насчитывается 140 тыс. кв. м. апартаментов из 37 млн кв. м. общей жилой площади. Доля этого сегмента составляет менее 0,5%, говорится в сообщении на сайте администрации города.



«Граждане часто путают апартаменты и жилье, слишком поздно порой понимая, что приобретенная жилплощадь лишает их ряда важных прав. Поэтому, как отметил заместитель начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений по градостроительной деятельности администрации Екатеринбурга Сергей Косенко, к такому явлению, как апартаменты, следует относиться с особой осторожностью, потому что его использование недобросовестными застройщиками, учитывая пробелы в законодательстве, может привести к новой волне возникновения обманутых дольщиков», — говорится в сообщении.



Как считают представители администрации Екатеринбурга, правовой статус апартаментов не обеспечивает достаточный уровень гарантий для комфортного проживания в них граждан.

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