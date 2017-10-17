Рознице отсрочили ветсертификацию

В России отложили внедрение электронной ветеринарной сертификации (ЭВС). Пока новый дедлайн не установлен, однако, по некоторым данным, дату введения перенесут на полгода — до 1 июля 2018 года. По мнению экспертов, подобное решение поможет избежать перебоев с поставками молочной и мясной продукции после Нового года.Напомним, с 1 января 2018 года все субъекты хозяйственной деятельности, которые занимаются поставкой или переработкой животноводческой продукции, — производители, переработчики, склады, торговые сети — должны перейти на электронные ветеринарные сертификаты (ЭВС). Сейчас ветеринарные сертификаты оформляют только поставщики сырья и то в бумажном виде. В связи с введением реформы участники рынка прогнозировали перебои в поставках молочной и мясной продукции после Нового года.В итоге дату перехода на ЭВС решили отложить. Об этом накануне заявил министр экономического развития Максим Орешкин после заседания консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ), который возглавляет председатель правительства Дмитрий Медведев.«Обсуждали вопросы с введением электронных ветеринарных сертификатов. Было принято решение на некоторое время отложить внедрение этих сертификатов для того, чтобы процесс внедрения и подключения новых товарных групп был наиболее мягким и не приводил к перебоям с поставками», — пояснил министр.При этом он не уточнил, на какой срок перенесли введение ЭВС. Ранее в кабмине в качестве нового дедлайна называли 1 июля 2018 года, однако официальной информации пока нет.По мнению свердловских экспертов, решение поможет избежать перебоев с поставками молока и мясопродуктов в новогодние праздники.«На сегодняшний день эта система, конечно, не готова к внедрению, особенно если говорить о новогодних каникулах. В праздники будет хаос: магазины без продукции, на заводах будет копиться молоко. Так что отложить введение — своевременное и нужное решение», — прокомментировал председатель Союза предприятий молочной промышленности Свердловской области Игорь Пехотин.Он добавил, что внедрение ЭВС уже сейчас не вызывает проблем на стадии передачи продукции от поставщиков сырья переработчикам. Поэтому отложить вопрос можно только для конечных точек производственной цепи — розничных магазинов, объектов соцкультбыта, предприятий общественного питания.«По поводу сертификации между поставщиками сырья и молокозаводами, по большому счету, уже можно работать. В Свердловской области она на 90% отлажена. Нужно отложить только ту часть, которая идет между производителями и ритейлом», — пояснил И. Пехотин.Недостаточно просто отложить внедрение ЭВС, считает президент «Союз Ритейл» Александр Оглоблин. Государственные органы должны помочь рознице и другим учреждениям подготовиться к переходу.«Что касается крупных федеральных сетей, то они уже готовы. Мы находимся на финальной стадии, но боюсь, что небольшие сети и одиночные магазины пока не готовы. Им нужна консультационная помощь со стороны государственных органов, которая пока, скажем так, не сильно их затрагивает. Здесь вопрос не в том, чтобы просто дать отсрочку введения электронных ветсертификатов. Так ничего не изменится. Здесь вопрос в том, чтобы нащупать пульс, насколько магазины, школьные и дошкольные организации и прочее готовы к этому, и что нужно для того, чтобы им помочь», — рассказал Александр Оглоблин.Введение ЭВС действительно может вынудить уйти с рынка недобросовестных поставщиков и таким образом избавить российские магазины от контрафактной и фальсифицированной продукции, признают эксперты. В то же время остается вполне возможным и вариант, при котором в России образуется «теневой» рынок мясных и молочных продуктов.