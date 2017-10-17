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В Свердловской области объявили конкурс на замещение должностей министров

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2017. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об открытом отборе кадров для замещения управленческих должностей в регионе. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.



Данная инициатива реализуется в рамках соответствующего поручения президента РФ Владимира Путина.



Согласно документам, открытый конкурс ждет претендентов на пост региональных министра экономики и территориального развития, а также министра инвестиций и развития.



«Президент нацелил нас на то, чтобы максимально открыто и конкурентно формировать управленческие команды. Стоит отметить, что у нас есть хороший кадровый резерв, в который входят и заместители министров. При этом конкурс, уверен, позволит пополнить эту «обойму» новыми людьми — профессиональными, инициативными», — подчеркнул Евгений Куйвашев.



Кандидатуры на конкурс для замещения постов министров будет оценивать экспертная комиссия, которую возглавит Евгений Куйвашев. Претенденты должны будут предоставить личное заявление, документы, справки и так далее. Заявки принимаются до 8 ноября 2017 года, а 10 и 15 ноября пройдет тестирование, презентация и защита концепций стратегии развития области в сфере инвестиций и экономики.

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