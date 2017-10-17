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Возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве «ВИМ-Авиа»

УрБК, Москва, 17.10.2017. Приволжским следственным управлением на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа». Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.



По версии следствия, лица из числа руководства и собственников ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа», осознавая, что авиакомпания находится в нестабильном финансово-экономическом состоянии, заключали в 2016 и 2017 годах явно невыгодные сделки, в том числе направленные на вывод активов за рубеж в пользу аффилированных организаций.



Договоры влекли огромные финансовые затраты и, как следствие, заведомо приводили к неспособности юридического лица в полном объеме удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам.



«В ряде договоров, заключенных компанией с иностранными компаниями, не указывалась точная цена сделок, в результате чего выплаченные авиакомпанией суммы многократно увеличивались. Ввиду отсутствия средств для погашения кредиторской задолженности перед контрагентами получались многомиллиардные кредиты», — говорится в сообщении.



Учитывая невозможность удовлетворения требований кредиторов, в целях создания благоприятных условий для оценки финансового состояния генеральный директор и иные лица из числа собственников и руководства авиакомпании поручили работникам бухгалтерии исказить показатели отчетности, а также скрыли высокие показатели кредиторской задолженности. Кроме того, в отчете была отражена небольшая прибыль вместо имевшегося убытка путем внесения подложных сведений о дате принятия затрат на учет.

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