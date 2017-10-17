Турбизнес: осенне-зимние риски

После «высокого» сезона, показавшего значительный рост интереса свердловчан к зарубежным поездкам, продажи туров в регионе вернулись к уровню прошлого года. Между тем туроператоры в отсутствие Египта предприняли попытку на осенне-зимний период сделать массовым направлением Объединенные Арабские Эмираты, практически удвоив объем перевозки из Екатеринбурга. По мнению экспертов, амбиции бизнеса в данном случае могут не оправдаться, в результате чего компаниям придется продавать туры по заниженным ценам и нести финансовые риски, либо убирать лишние рейсы.По словам независимого эксперта отрасли Олега Хигера, в 2017 году на туристическом рынке особенно ярко выражена сезонность. Последние два месяца происходит резкий спад продаж, которые сегодня если и превышают прошлогодний уровень, то не более чем на 5-10%.«Продажи на осенне-зимний сезон идут стабильно, но остаются в пределах показателей прошлого года. В лидерах по объему спроса Вьетнам, Таиланд, ОАЭ. Далее следует Индия. В октябре еще продаются Турция и Кипр. Некоторый рост отмечаем по горнолыжным турам: это Австрия, Швейцария, Италия: в последнем случае играет роль прямой рейс из Екатеринбурга в Верону. Особенностью этого года стало отсутствие ажиотажа на период школьных каникул. Туры на ноябрь продаются даже стабильнее, чем на конец октября», — рассказала директор компании «Либерти» Ольга Свечкова.Директор компании «Инна-тур» Инна Аверьянова также отмечает, что в текущем сезоне традиционным спросом пользуются программы, связанные с лечением за рубежом. Кроме того, несколько возрос по отношению к неблагоприятным с точки зрения объемов турпотока 2015-2016 годам интерес свердловчан к экскурсионным турам в Европу.«На лечение свердловчане едут в Чехию, Венгрию, Словению. Возобновляется спрос на экскурсионную Европу: это прямые рейсы в Париж, Рим, Прагу. Также в vip-сегменте набирают темп продажи морских и речных круизов, причем туры бронируются уже не только на Новый год, но и вплоть до мая 2018 года», — пояснила Инна Аверьянова.Впрочем, основные ставки в этом осенне-зимнем сезоне в отсутствие на рынке Египта туроператоры сделали на Объединенные Арабские Эмираты. Отмена виз в эту страну и строительство там бюджетных средств размещения должны были сделать данное направление более доступным для российских туристов, в том числе свердловчан. В связи с этим участники рынка почти вдвое увеличили объем перевозки в ОАЭ из Екатеринбурга.«Дубай старается максимально привлечь туристов из России. Там построены бюджетные отели, апартаменты. А частота полетов позволяет отправиться в ОАЭ хоть на два, хоть на три дня: это удобно тем, кто экономит время или средства», — отметила Инна Аверьянова.Еще одной причиной увеличения числа рейсов, по мнению исполнительного директора Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, является потребность крупных игроков туррынка выполнять контракты с авиакомпаниями.«Крупные туроператоры должны выполнить определенные объемы перевозки по контрактам с авиакомпаниями. Поэтому они постарались в отсутствие Египта найти недорогое предложение в ОАЭ и «раскачать» это направление как массовое», — пояснил эксперт.Между тем участники рынка сходятся во мнении, что спрос в этом сезоне вряд ли сможет обеспечить запланированный объем перевозки в Арабские Эмираты. В связи с этим на рынке может возникнуть опасность демпинга, несущего компаниям финансовые риски, в противном же случае операторам придется отказываться от части рейсов.«Сегодня мы видим, что относительно низкобюджетные направления, такие как Вьетнам, Таиланд, Индия, выходят в лидеры и оттягивают на себя спрос. Поэтому турпоток в ОАЭ может не обеспечить заявленную перевозку. В связи с этим возможна коррекция полетных программ, связанная с риском потери оплаченных дней отпуска для туристов», — рассказал Олег Хигер.«В основном сезон по спросу и предложению сбалансирован, однако на авиаперевозку в Арабские Эмираты возможен демпинг или изменение полетных программ. Вряд ли это коснется новогодних дат, но в ноябре-декабре вполне вероятно», — отметил Михаил Мальцев.Таким образом, прогнозируемая стабильность осенне-зимнего турсезона для свердловских туристов может дать сбой в связи с отменой части рейсов на Объединенные Арабские Эмираты в непиковые даты. Участники рынка надеются, что частота перевозки позволит в этом случае относительно безболезненно пересадить пассажиров на другие самолеты. Тем не менее граждане могут столкнуться с некоторыми сложностями, в частности, необходимостью изменять сроки отпуска.