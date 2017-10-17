Новости дня

Группа ЧТПЗ стала участником проекта «Уральской скоростной магистрали»

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2017. Группа ЧТПЗ вступила в партнерство «Уральская скоростная магистраль», реализующее подготовку инвестиционного проекта скоростного железнодорожного сообщения между Челябинском и Екатеринбургом. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Взнос Группы ЧТПЗ в уставной капитал партнерства составил 50 млн руб. Учредителями «Уральской скоростной магистрали» также является правительство Челябинской и Свердловской областей.



«Группа ЧТПЗ традиционно принимает активное участие в проектах, направленных на улучшение социально-экономического климата в регионах своего присутствия. Уверен, что реализация такого масштабного инфраструктурного проекта, как «Уральская скоростная магистраль», будет способствовать дальнейшему укреплению инвестиционного потенциала Челябинской и Свердловской областей», — комментирует акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров.



Напомним, Челябинская и Свердловская области в партнерстве с ОАО «РЖД» объединились для создания Уральской ВСМ «Челябинск-Екатеринбург». Проект предполагает строительство новой двухпутной железнодорожной магистрали протяженностью около 220 км со скоростным режимом до 300 км/ч. Время в пути от Челябинска до Екатеринбурга сократится с 3-5 часов на существующих видах транспорта до 1 часа 10 минут на УВСМ.



Предполагается, что в результате реализации проекта произойдет объединение Челябинска и Екатеринбурга в единое социальное и экономическое пространство, ускорение темпов роста экономики регионов, слияние рынков труда, повышение заработных плат. Таким образом, конурбация Челябинск — Екатеринбург сможет стать третьей по величине агломерацией в России с населением около 4 млн человек.



Проект учтен в программе организации скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в Российской Федерации и рассматривается как участок международного транспортного коридора ВСМ «Евразия» между Китаем и Европейским Союзом по территории Казахстана, России и Белоруссии.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: