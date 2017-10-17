Нотариусы и бухгалтеры скоро останутся без работы

Совсем недавно председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что технология блокчейн в среднесрочной перспективе может привести к вымиранию целого ряда профессий. Это негативно повлияет на региональные рынки труда. Как отмечают эксперты, многим гражданам в ближайшее время придется переквалифицироваться. В противном случае они рискуют остаться без работы.«Цифровизация и в нашей стране, и во всем мире, конечно, — это не только колоссальный прорыв, но и набор вызовов, что хорошо видно на примере того самого финансового сектора, технологии блокчейн, криптовалюты. Технологическая трансформация на базе цифровой экономики может привести не только к взрывному росту производительности труда, но и убить, с другой стороны, целые профессии, усилить риски поляризации доходов», — заявил Д. Медведев.Опасения российского премьера разделяют многие финансовые эксперты. В частности, аналитик группы компаний «ФИНАМ» Леонид Делицын считает, что главную угрозу технология блокчейн представляет для сотрудников бэк-офисов. Так называют отделы, департаменты компаний, которые выполняют рутинные, административные, обслуживающие функции управления бизнесом.«Речь идет о менеджерах, бухгалтерах, юристах, контролерах, аудиторах. Все они выполняют бумажную работу по составлению, обработке и проверке документов. Это, безусловно, массовые профессии. Благодаря новым технологиям крупные компании, которые ежедневно заключают тысячи однообразных контрактов, смогут автоматизировать эту работу. А вот рабочим местам журналистов и аналитиков блокчейн никакой угрозы не несет. Наш главный враг — это искусственный интеллект, который быстрее ищет информацию, лучше ее перерабатывает и несравненно эффективнее хранит и помнит. Общий принцип тут прост: никакой робот не отнимет у вас рабочего места до тех пор, пока вы дешевле. И наоборот. Ничто не спасет ваше место, если робот (да и не только робот, другой человек тоже сгодится), сделает работу дешевле», — рассказал Леонид Делицын.Генеральный директор консалтинговой компании «Калугин Профит Групп» Виталий Калугин считает, что блокчейн потенциально может быть опасен для профессий, которые занимаются удостоверением сделок.«В первую очередь это нотариат. Также блокчейн существенно упрощает и удешевляет банковские транзакции. Могут пострадать сотрудники бэк-офисов кредитно-финансовых учреждений. Кроме того, рискуют оказаться невостребованными компании, которые специализируются на электронно-цифровых подписях. Другим профессиям беспокоиться не стоит», — заявил Виталий Калугин.По его словам, процесс блокчейнизации в России уже идет. В крупнейших банках запущены блокчейн-приложения, связанные с удостоверением транзакций.«Через 2-3 года процесс внедрения технологии блокчейн в мире примет широкий масштаб. В России это произойдет чуть позже. Если мы не будем отставать в принятии регулятивных норм, то для этого может потребоваться до 5 лет», — считает Виталий Калугин.Отметим, что в настоящее время в Свердловской области уже наблюдается дефицит рабочих мест по некоторым профессиям, которые находятся в группе риска из-за внедрения технологии блокчейн. По данным регионального департамента по труду и занятости, в январе-сентябре 2017 года на Среднем Урале были признаны безработными 2 тыс. 798 бывших экономистов, 2 тыс. 103 бухгалтеров, 1 тыс. 977 менеджеров, 958 юристов.Вместе с тем нотариусы и аудиторы пока не являются проблемными профессиями в регионе. В этих сегментах объем вакансий заметно превышает число безработных, которые обращаются в центры занятости. Однако в ближайшие годы ситуация может кардинально измениться.После интеграции блокчейн, например, в системы документооборота, надобность в посредниках просто отпадает: в децентрализованной системе все транзакции проверяются участниками, что позволяет упростить любую бюрократическую процедуру и полностью избавиться от ненужных звеньев. К примеру, бухгалтерам не придется больше заниматься отчетностью. База уже содержит в себе информацию обо всех сделках участников, она постоянно автоматически обновляется. Причем подделать ее очень сложно: все данные хранятся децентрализованно, то есть одновременно у всех пользователей системы. Нотариусы также в новой системе окажутся невостребованными. Полностью прозрачная система позволяет быстро проверить все права на имущество. Собственникам не придется обращаться к третьей стороне для заверения документов.