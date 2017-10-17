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Свердловские предприятия с начала года подали сведения о сокращении 7,6 тыс. работников
17 октябрь 2017 (15:55)
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2017. В январе-сентябре 2017 года свердловские предприятия подали заявку на сокращение 7 тыс. 601 работника. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.
Отметим, что предприятия обязаны за 2-3 месяца до предполагаемых массовых сокращений подавать соответствующую информацию на биржу труда.
По состоянию на 1 октября 2017 года, в режиме неполной занятости работают 2 тыс. 555 жителей Свердловской области. Из них 1 тыс. 785 сотрудников трудятся неполный рабочий день, 723 человека находятся в простое по вине работодателя, 47 сотрудникам предоставлен отпуск без сохранения заработной платы.
Отметим, что предприятия обязаны за 2-3 месяца до предполагаемых массовых сокращений подавать соответствующую информацию на биржу труда.
По состоянию на 1 октября 2017 года, в режиме неполной занятости работают 2 тыс. 555 жителей Свердловской области. Из них 1 тыс. 785 сотрудников трудятся неполный рабочий день, 723 человека находятся в простое по вине работодателя, 47 сотрудникам предоставлен отпуск без сохранения заработной платы.
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