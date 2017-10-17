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В Свердловской области чаще всего угоняют автомобили KIA, Hyundai и Toyota
17 октябрь 2017 (15:23)
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2017. На территории Среднего Урала за 9 месяцев 2017 года совершено 1 тыс. 230 преступлений, связанных с угоном транспортных средств. Об этом сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.
«474 преступления уже раскрыты, по остальным сотрудниками полиции в рамках уголовного производства проводятся все необходимые оперативные и следственные мероприятия. Сотня подозреваемых в совершении краж и угонов автомобилей задержана непосредственно сотрудниками ГИБДД Свердловской области», — говорится в сообщении.
Чаще всего злоумышленники угоняют автомобили KIA Hyundai и Toyota. Среди отечественных — модели «АвтоВаза».
Угоны транспортных средств чаще всего совершаются в ночное время суток с придомовых территорий, а также с неохраняемых стоянок, где автовладельцы оставляют свои машины до утра.
«474 преступления уже раскрыты, по остальным сотрудниками полиции в рамках уголовного производства проводятся все необходимые оперативные и следственные мероприятия. Сотня подозреваемых в совершении краж и угонов автомобилей задержана непосредственно сотрудниками ГИБДД Свердловской области», — говорится в сообщении.
Чаще всего злоумышленники угоняют автомобили KIA Hyundai и Toyota. Среди отечественных — модели «АвтоВаза».
Угоны транспортных средств чаще всего совершаются в ночное время суток с придомовых территорий, а также с неохраняемых стоянок, где автовладельцы оставляют свои машины до утра.
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