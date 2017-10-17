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В Екатеринбурге суд рассмотрит иск о банкротстве компании «Юниверфуд»
17 октябрь 2017 (14:58)
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Юниверфуд» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Соответствующий документ поступил в суд 17 октября 2017 года. Заявителем по делу выступает ООО «Альфа-Союз», сумма исковых требований составляет 14 млн 183 тыс. руб.
Напомним, ООО «Юниверфуд» зарегистрировано в 2003 году. Компания владеет сетью точек общепита в 18 городах России. Согласно информации на официальном сайте, в Екатеринбурге сегодня работают 8 заведений организации, среди них пельменные «Дюжина», блинные «Блинофф» и другие.
Соответствующий документ поступил в суд 17 октября 2017 года. Заявителем по делу выступает ООО «Альфа-Союз», сумма исковых требований составляет 14 млн 183 тыс. руб.
Напомним, ООО «Юниверфуд» зарегистрировано в 2003 году. Компания владеет сетью точек общепита в 18 городах России. Согласно информации на официальном сайте, в Екатеринбурге сегодня работают 8 заведений организации, среди них пельменные «Дюжина», блинные «Блинофф» и другие.
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