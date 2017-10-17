Новости дня

В Свердловской области незаконно потратили свыше 11 млн рублей на муниципальные детсады

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2017. Прокуратура Свердловской области обнаружила неправомерное расходование средств при исполнении муниципальных контрактов по строительству детских садов в Горноуральском городском округе.



По данным надзорного органа, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Горноуральского городского округа» незаконно потратило свыше 11 млн руб., предоставленных городскому округу в качестве субсидий из областного бюджета.



Так, заказчик оплатил подрядчику подготовку документации на ввод в эксплуатацию детского сада в селе Николо-Павловское, а также авторский надзор за строительством детсада. При этом муниципальный контракт не предусматривал указанные работы.



Кроме того, при исполнении указанного муниципального контракта заказчик оплатил фактически не выполненные работы. Аналогичное нарушение прокуратура зафиксировала при оплате другому подрядчику работ по контракту на строительство детского сада в селе Петрокаменское.



При этом муниципальное учреждение не воспользовалось правом на судебное взыскание с указанных коммерческих организаций штрафных санкций. Исковую работу МКУ активизировало только по требованию прокуратуры.



Также надзорный орган обнаружил ненадлежащее оформление документов об исполнении контрактов на поставку продуктов питания в школы городского округа.



По результатам проверки прокуратура Пригородного района внесла представления и.о. главы администрации и начальнику управления образования Горноуральского городского округа. После их рассмотрения руководители шести образовательных учреждений муниципалитета и начальник управления капитального строительства Горноуральского городского округа привлечены к дисциплинарной ответственности.



Неправомерно израсходованные средства на сумму свыше 11 млн руб. вернули в областной бюджет.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: