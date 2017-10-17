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Официальный курс долл. США вырос на 25 коп., евро — на 16 коп.
17 октябрь 2017 (14:14)
УрБК, Москва, 17.10.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 октября. Курс долл. США вырос на 25,31 коп., до 57,33 руб., курс евро вырос на 16,08 коп., до 67,45 руб.
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