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Центробанк не смог остановить отток средств из банка «ФК Открытие»

УрБК, Москва, 17.10.2017. Несмотря на старания руководителей Центробанка и временной администрации, удержать средства корпоративных клиентов в санируемом банке ФК «Открытие» не удалось, компании продолжают забирать деньги со счетов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на отчетность кредитной организации на 1 октября.



За сентябрь юрлица забрали со счетов около 60 млрд руб.



«Кроме того, на 35 млрд руб. сократились средства клиентов на брокерском обслуживании», — указывает ведущий методолог «Эксперт РА» Юрий Беликов, изучивший отчетность «Открытия».



Сентябрьский отток намного меньше августовского, а население и вовсе прекратило изымать деньги: за месяц средства населения в банке выросли на 1,1 млрд руб. до 389,1 млрд. В августе компании забрали из банка 199 млрд руб., вкладчики — 151 млрд.



«Отток средств юрлиц замедлился более чем втрое», — говорил представитель «Открытия». — За счет восстановления сотрудничества с действующими клиентами и возврата ушедших».



Как уже сообщалось, зампред ЦБ Василий Поздышев и замруководителя временной администрации банка Анна Орленко предлагали крупным клиентам «Открытия» вернуть средства в банк или не забирать их.



По мнению аналитика Fitch Александра Данилова, сокращение оттока позволило временной администрации «ФК Открытие» вернуть избыточную подушку ликвидности ЦБ крупнейшему кредитору банка.



В сентябре ФК «Открытие», занявший у ЦБ рекордный 1 трлн руб., вернул регулятору 350,5 млрд, следует из его отчетности.



Часть средств возвращена с корсчета в ЦБ (за месяц сократился на 120 млрд до 26 млрд руб.), а в целом ликвидность уменьшилась на 170 млрд. Портфель ценных бумаг за месяц сократился на 280 млрд руб., но по ним банк досоздавал резервы.



«Банк полностью закрыл прямое РЕПО с ЦБ, зато в рамках механизма экстренного предоставления ликвидности привлек дополнительные 380 млрд руб. Эти деньги ЦБ дал «Открытию» на срок один — три года, указывает он, хотя объявленные условия экстренного финансирования были менее привлекательны: максимум на 90 дней (без пролонгации, но с возможностью взять новый кредит).

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