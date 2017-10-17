Дайджест

США не имеют плана действий в Сирии

17 октябрь 2017 (13:05)

Вашингтон не имеет плана дальнейших действий в Сирии после освобождения Ракки, считавшейся столицей боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает NBC News.

Отмечается, что освободить Ракку бойцы коалиции во главе США могут уже к концу октября. В то же время в администрации Дональда Трампа нет ясности относительно того, каким образом Вашингтон должен действовать в Сирии дальше.

Одной из важнейших задач США является недопущение возвращение восточной Сирии под контроль Дамаска или Ирана. Кроме того, в Вашингтоне не могут прийти к единому мнению относительно передачи власти в Сирии.

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