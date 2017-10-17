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КНДР назвала условие отказа от ядерного оружия

Северная Корея поддерживает идею полного запрета ядерного оружия в мире, однако будет сохранять свой арсенал до тех пор, пока от ядерного оружия не откажутся США. Об этом заявил заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рен, передает РИА Новости.



Наличие у Пхеньяна ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет дипломат назвал «оправданной мерой по самозащите». «Ни одна страна в мире не подвергалась такой крайней и прямой ядерной угрозе со стороны США столь долгое время. Ситуация на Корейском полуострове, к которой приковано внимание всего мира, достигла критической точки, ядерная война может начаться в любой момент», — указал Ким Ин Ре и добавил, что отвергает возможность переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова.



Он также рассказал, что в 2017 году КНДР «прошла финальный рубеж в формировании ядерных сил». Отныне Пхеньян обладает различными способами доставки атомной бомбы, водородной бомбы и межконтинентальных баллистических ракет, отметил Ким Ин Рен.

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