Дайджест
КНДР назвала условие отказа от ядерного оружия
17 октябрь 2017 (13:05)
Северная Корея поддерживает идею полного запрета ядерного оружия в мире, однако будет сохранять свой арсенал до тех пор, пока от ядерного оружия не откажутся США. Об этом заявил заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рен, передает РИА Новости.
Наличие у Пхеньяна ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет дипломат назвал «оправданной мерой по самозащите». «Ни одна страна в мире не подвергалась такой крайней и прямой ядерной угрозе со стороны США столь долгое время. Ситуация на Корейском полуострове, к которой приковано внимание всего мира, достигла критической точки, ядерная война может начаться в любой момент», — указал Ким Ин Ре и добавил, что отвергает возможность переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова.
Он также рассказал, что в 2017 году КНДР «прошла финальный рубеж в формировании ядерных сил». Отныне Пхеньян обладает различными способами доставки атомной бомбы, водородной бомбы и межконтинентальных баллистических ракет, отметил Ким Ин Рен.
Наличие у Пхеньяна ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет дипломат назвал «оправданной мерой по самозащите». «Ни одна страна в мире не подвергалась такой крайней и прямой ядерной угрозе со стороны США столь долгое время. Ситуация на Корейском полуострове, к которой приковано внимание всего мира, достигла критической точки, ядерная война может начаться в любой момент», — указал Ким Ин Ре и добавил, что отвергает возможность переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова.
Он также рассказал, что в 2017 году КНДР «прошла финальный рубеж в формировании ядерных сил». Отныне Пхеньян обладает различными способами доставки атомной бомбы, водородной бомбы и межконтинентальных баллистических ракет, отметил Ким Ин Рен.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Японии назвали мощность испытанного в КНДР ядерного заряда
- Лидер КНДР заявил о наличии у него водородной бомбы
- Москва выразила сожаление в связи с напряженностью на Корейском полуострове
- КНДР усилила интенсивность испытаний ракет
- США и Южная Корея не исключают вероятность превентивного удара по КНДР
Loading...