Дайджест

На Мальте взорвали известную журналистку

17 октябрь 2017 (13:05)

На Мальте в результате взрыва автомобиля возле своего дома погибла журналистка Дафне Каруана Галиция, критиковавшая власти острова и занимавшаяся, среди прочего, расследованием их связей с панамскими офшорами. Об этом сообщает The Guardian.

Недавнее расследование Галиции касалось премьер-министра Мальты Джозефа Муската и его помощников, которых она уличила в связи с офшорами в Панаме, а также продаже паспортов острова и получении денег от руководства Азербайджана.

15 дней назад, как напоминает The Guardian, Галиция жаловалась в полицию, что получает угрозы в свой адрес. Премьер-министр уже назвал произошедшее «варварской атакой».

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