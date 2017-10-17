Дайджест
Владимир Познер раскритиковал Дудя
17 октябрь 2017 (13:04)
Телеведущий Владимир Познер во время творческого вечера в Ростове-на-Дону рассказал о своем отношении к журналисту и блогеру Юрию Дудю. Его слова приводит местное издание «Нация».
Ведущий заявил, что знает о том, что Дудя называют «вторым Владимиром Познером».
«Да, я смотрел его интервью. Он талантливый человек, конечно. Он хорошо готовится, видно, что знает собеседника. Матерится он зря. Но это молодежная аудитория, видимо, им нравится», — прокомментировал Познер.
Однако, по его словам, Дудь, желая увлечь аудиторию, забывает про главное. В пример он привел случай из практики его коллеги Леонида Парфенова, когда тот работал на американском телеканале. Во время сильного потопа в Праге пострадал Карлов мост XIV века, а в зоопарке утонул слон. Телеканал бросил все силы на добычу картинки с утонувшим животным.
«Да, конечно, это важно. Но если мы всегда будем первой новостью давать слона, а не то, что мог погибнуть один из главных памятников Европы, то так и будет определяться их важность. Да, должно быть интересно, должно быть увлекательно, но все же главное должно оставаться главным. Так вот у Дудя есть этот перекос», — заключил он.
Ведущий заявил, что знает о том, что Дудя называют «вторым Владимиром Познером».
«Да, я смотрел его интервью. Он талантливый человек, конечно. Он хорошо готовится, видно, что знает собеседника. Матерится он зря. Но это молодежная аудитория, видимо, им нравится», — прокомментировал Познер.
Однако, по его словам, Дудь, желая увлечь аудиторию, забывает про главное. В пример он привел случай из практики его коллеги Леонида Парфенова, когда тот работал на американском телеканале. Во время сильного потопа в Праге пострадал Карлов мост XIV века, а в зоопарке утонул слон. Телеканал бросил все силы на добычу картинки с утонувшим животным.
«Да, конечно, это важно. Но если мы всегда будем первой новостью давать слона, а не то, что мог погибнуть один из главных памятников Европы, то так и будет определяться их важность. Да, должно быть интересно, должно быть увлекательно, но все же главное должно оставаться главным. Так вот у Дудя есть этот перекос», — заключил он.
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