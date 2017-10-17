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Украину избрали в Совет по правам человека в ООН

Украина войдет в Совет по правам человека Организации объединенных наций на период с 2018-го по 2020 год. Об этом сообщило представительство Киева в ООН, передает портал «Лента.ру».



«Избрание Украины в состав Совета по правам человека — честь, но и великая ответственность. Активно готовимся к членству в главном правозащитном органе ООН», — отметили украинские дипломаты. За Украину было подано 177 голосов.



В настоящее время украинские власти ведут боевые действия в Донбассе. При этом военная операция проводится вопреки законодательству страны. 16 октября было опубликовано мнение депутата Верховной Рады Игоря Луценко. Он отметил, что украинские военнослужащие, участвовавшие в АТО (антитеррористической операцией Киев называет боевые действия в Донбассе), могут предстать перед Международным уголовным судом в Гааге.



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