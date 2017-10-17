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В Свердловской области приставы выдворили за неделю более 80 нелегальных мигрантов
17 октябрь 2017 (12:43)
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2017. На минувшей неделе сотрудники УФССП России по Свердловской области осуществили административное выдворение за пределы РФ 83 граждан-нарушителей миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба управления.
Граждане Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана решением суда были признаны в октябре 2017 года виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ», частью 1.1 статьи 18.8 КоАП «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в РФ» и статьей 18.10 КоАП «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации».
Так, целая рабочая бригада, состоящая из 16 граждан среднеазиатских республик, нелегально находилась и трудилась в агропромышленном хозяйстве поселка Октябрьский Белоярского района — занималась сбором урожая капусты. Каждому нарушителю судом было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 тыс. руб. и административного выдворения за пределы Российской Федерации.
Все граждане, подлежащие административному выдворению, были доставлены судебными приставами в аэропорт Кольцово и отправлены на родину. Восемьдесят подвергнутых выдворению граждан приобрели авиабилеты домой за свой счет либо за счет своих родственников, трое покинули страну за счет бюджетных средств РФ.
Всего с начала года судебные приставы в Свердловской области принудительно отправили на родину 1 тыс. 230 иностранных граждан, в числе которых были граждане Камеруна, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Азербайджана, Украины, Прибалтики.
Граждане Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана решением суда были признаны в октябре 2017 года виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ», частью 1.1 статьи 18.8 КоАП «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в РФ» и статьей 18.10 КоАП «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации».
Так, целая рабочая бригада, состоящая из 16 граждан среднеазиатских республик, нелегально находилась и трудилась в агропромышленном хозяйстве поселка Октябрьский Белоярского района — занималась сбором урожая капусты. Каждому нарушителю судом было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 тыс. руб. и административного выдворения за пределы Российской Федерации.
Все граждане, подлежащие административному выдворению, были доставлены судебными приставами в аэропорт Кольцово и отправлены на родину. Восемьдесят подвергнутых выдворению граждан приобрели авиабилеты домой за свой счет либо за счет своих родственников, трое покинули страну за счет бюджетных средств РФ.
Всего с начала года судебные приставы в Свердловской области принудительно отправили на родину 1 тыс. 230 иностранных граждан, в числе которых были граждане Камеруна, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Азербайджана, Украины, Прибалтики.
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