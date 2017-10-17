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В сентябре просроченная задолженность по зарплатам в России выросла на 33 млн рублей

17 октябрь 2017 (12:24)

УрБК, Москва, 17.10.2017. Суммарная просроченная задолженность по заработной плате в РФ на 1 октября 2017 года составила 3,387 млрд руб., увеличившись по сравнению с 1 сентября 2017 года на 33 млн, или примерно на 1%. Об этом сообщает Росстат.

Уточняется, что это менее 1% месячного фонда зарплат работников по наблюдаемым видам экономической деятельности. Задолженность по заработной плате на 1 октября 2017 года имелась перед 60 тыс. человек.

На зарплатную задолженность, просроченную из-за отсутствия у организаций собственных средств, приходится 99,3%.

В общем объеме просроченной задолженности по зарплатам 44% приходится на обрабатывающие производства, 26% — на строительство, 12% — на добычу полезных ископаемых, 6% — на сельское хозяйство, охоту и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки, по 4% — на транспорт, научные исследования и разработки.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2016 году, приходится 24,4%, в 2015-м и ранее — 19,2%.

Задолженность организаций, находящихся в стадии банкротства, составляет 25,4% от общей суммы долгов по зарплате. 

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