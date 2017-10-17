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Губернатор Свердловской области переназначил пятерых своих заместителей

17 октябрь 2017 (12:02)

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2017. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил себе пять заместителей. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте губернатора региона.

Согласно документу, заместители у губернатора остались те же: Александр Высокинский, Сергей Зырянов, Павел Креков, Азат Салихов и Сергей Швиндт. Все они назначены на должность с 17 октября 2017 года.

Напомним, правительство Свердловской области официально ушло в отставку 19 сентября 2017 года после прошедших в регионе выборов губернатора. Ранее Евгений Куйвашев согласовал в Заксобрании три кандидатуры на должность первого заместителя губернаторов региона. Ими стали Алексей Орлов, Галина Кулаченко и Владимир Тунгусов.

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