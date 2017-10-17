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Свердловскую киностудию могут передать в собственность региональных властей

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2017. Министр культуры РФ Владимир Мединский поддержал инициативу о передаче Свердловской киностудии на баланс региона. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



Ранее глава региона Евгений Куйвашев выходил на федеральный уровень с предложением о передаче киностудии в собственность Свердловской области.



«Мне кажется, что управлять из Москвы этой студией невозможно, я не вижу целесообразности в управлении из столицы федеральной собственностью. Здесь вам виднее, как это лучше делать», — заявил Владимир Мединский.

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