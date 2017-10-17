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Участники Всемирного фестиваля молодежи познакомились с объектами и технологиями Группы ЧТПЗ
17 октябрь 2017 (11:25)
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2017. Более 200 участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов посетили Финишный центр по производству труб нефтяного сортамента Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) и Образовательный центр компании. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Экскурсии для студентов и волонтеров из 70 стран мира по производственным и образовательным объектам Группы ЧТПЗ состоялись в рамках региональной программы фестиваля.
«Ежегодно Челябинский трубопрокатный и Первоуральский новотрубный заводы посещают не только российские ученые и знаменитости, но и иностранные делегации. Мы рады, что наши производственные площадки вызывают интерес и пользуются повышенным спросом у любителей промышленного туризма», — отметил управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.
В Образовательном центре Группы ЧТПЗ студенты и волонтеры посетили экспериментальный корпус с инновационным металлургическим оборудованием — комплексами учебных тренажеров ведущих зарубежных компаний, лабораториями со слесарными, электротехническими, механическими и гидравлическими установками, симуляторами трубопрокатных станов.
Участники делегации заинтересовались образовательной программой «Будущее Белой металлургии» по подготовке рабочих кадров, которая реализуется на основе государственно-частного партнерства Группы ЧТПЗ, правительства Свердловской области и Первоуральского металлургического колледжа. А также отметили уникальность обучения будущих металлургов по немецкой дуальной модели, где 40% учебного времени занимает теория, а 60% отведено практическим занятиям.
В завершение экскурсии участники Всемирного фестиваля молодежи побывали в Финишном центре по производству труб нефтяного сортамента. Гости Свердловской области познакомились с технологией изготовления трубной продукции с повышенными эксплуатационными характеристиками и историей появления корпоративной философии преображения личности, рабочей среды, пространства и социума — «Белая металлургия».
Экскурсии для студентов и волонтеров из 70 стран мира по производственным и образовательным объектам Группы ЧТПЗ состоялись в рамках региональной программы фестиваля.
«Ежегодно Челябинский трубопрокатный и Первоуральский новотрубный заводы посещают не только российские ученые и знаменитости, но и иностранные делегации. Мы рады, что наши производственные площадки вызывают интерес и пользуются повышенным спросом у любителей промышленного туризма», — отметил управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.
В Образовательном центре Группы ЧТПЗ студенты и волонтеры посетили экспериментальный корпус с инновационным металлургическим оборудованием — комплексами учебных тренажеров ведущих зарубежных компаний, лабораториями со слесарными, электротехническими, механическими и гидравлическими установками, симуляторами трубопрокатных станов.
Участники делегации заинтересовались образовательной программой «Будущее Белой металлургии» по подготовке рабочих кадров, которая реализуется на основе государственно-частного партнерства Группы ЧТПЗ, правительства Свердловской области и Первоуральского металлургического колледжа. А также отметили уникальность обучения будущих металлургов по немецкой дуальной модели, где 40% учебного времени занимает теория, а 60% отведено практическим занятиям.
В завершение экскурсии участники Всемирного фестиваля молодежи побывали в Финишном центре по производству труб нефтяного сортамента. Гости Свердловской области познакомились с технологией изготовления трубной продукции с повышенными эксплуатационными характеристиками и историей появления корпоративной философии преображения личности, рабочей среды, пространства и социума — «Белая металлургия».
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