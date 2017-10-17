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Замглавы администрации Екатеринбурга выступил за закрытие центра города для автомобилистов
17 октябрь 2017 (11:04)
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2017. Заместитель главы администрации Екатеринбурга по стратегическому планированию, экономике и финансам Андрей Корюков поддерживает идею закрыть центр города для личного автотранспорта.
«Я согласен с этим способом на самом деле. Несмотря на то, что являюсь автомобилистом, я понимаю, что центр города на сегодняшний день — это все-таки площадка для жителей, для людей, это прогулочные и парковые зоны, и лучше бы, если бы здесь был только общественный транспорт», — заявил чиновник в эфире программы «Открытая студия. Екатеринбург» на телеканале «41-Домашний».
Напомним, впервые идея «освобождения» города от личного транспорта активно обсуждалась в конце прошлого года, когда шла проработка реформы общественного транспорта.
Тогда заместитель главы администрации города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Липович признался, что основной целью нововведений является возврат к системе, когда горожане отказывались от автомобилей и передвигались преимущественно на общественном транспорте.
«Я согласен с этим способом на самом деле. Несмотря на то, что являюсь автомобилистом, я понимаю, что центр города на сегодняшний день — это все-таки площадка для жителей, для людей, это прогулочные и парковые зоны, и лучше бы, если бы здесь был только общественный транспорт», — заявил чиновник в эфире программы «Открытая студия. Екатеринбург» на телеканале «41-Домашний».
Напомним, впервые идея «освобождения» города от личного транспорта активно обсуждалась в конце прошлого года, когда шла проработка реформы общественного транспорта.
Тогда заместитель главы администрации города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Липович признался, что основной целью нововведений является возврат к системе, когда горожане отказывались от автомобилей и передвигались преимущественно на общественном транспорте.
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