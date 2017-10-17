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Оборот свердловских предприятий стройиндустрии в январе-сентябре сократился на 16,4%
17 октябрь 2017 (10:44)
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2017. Оборот строительных организаций Свердловской области в январе-сентябре 2017 года составил 73 млрд руб., что на 16,4% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.
Оборот организаций, которые занимаются производством напитков, в январе-сентябре 2017 года сократился на 6,3%, выпуском полиграфической продукции — на 5,5%, изделий из кожи — на 2,7%, текстильной продукции — на 1,4%, готовых металлических изделий — на 1,2%.
Оборот организаций, которые занимаются производством напитков, в январе-сентябре 2017 года сократился на 6,3%, выпуском полиграфической продукции — на 5,5%, изделий из кожи — на 2,7%, текстильной продукции — на 1,4%, готовых металлических изделий — на 1,2%.
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