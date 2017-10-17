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Индекс промышленного производства Свердловской области в сентябре снизился на 5,3%
17 октябрь 2017 (09:59)
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2017. Индекс промышленного производства Свердловской области в январе-сентябре 2017 года вырос на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.
В обрабатывающих производствах показатель увеличился на 5,6%, в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром — на 10,4%. В сегменте добычи полезных ископаемых индикатор снизился на 13,2%.
В сентябре 2017 года индекс промпроизводства Свердловской области сократился на 5,3% по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 8,4% по сравнению с июлем 2016 года.
В обрабатывающих производствах показатель увеличился на 5,6%, в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром — на 10,4%. В сегменте добычи полезных ископаемых индикатор снизился на 13,2%.
В сентябре 2017 года индекс промпроизводства Свердловской области сократился на 5,3% по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 8,4% по сравнению с июлем 2016 года.
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