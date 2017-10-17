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Mercedes отзовет более 1 млн автомобилей по всему миру

УрБК, Москва, 17.10.2017. Компания Daimler AG намерена отозвать более 1 млн автомобилей Mercedes-Benz по всему миру из-за проблем с подушками безопасности. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



В компании заявили, что 495 тыс. машин будет отозвано в США, 400 тыс. — в Великобритании, 76 тыс. — в Канаде и еще несколько тысяч в Германии. Причиной отзыва стала неполадка, из-за которой подушки безопасности могут раскрываться в автомобилях по ошибке. Сообщается, что из-за дефекта несколько водителей получили незначительные ссадины и ушибы, отмечает агентство Reuters.



На прошлой неделе стало известно, что Mercedes-Benz отзывает в России 14 тыс. 842 автомобиля модели Sprinter Classic 909. Отзываются машины, проданные с марта 2014 года по декабрь 2016 года. Причина — проблемы с приборной панелью.

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