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Ввод жилья в Свердловской области в январе-сентябре сократился на 4,6%
16 октябрь 2017 (17:51)
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2017. В январе-сентябре 2017 года в Свердловской области ввели в эксплуатацию 1 млн 215 тыс. кв. м. жилья, что на 4,6% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.
В сентябре 2017 года на Среднем Урале ввели 141 тыс. кв. м. жилья. Это на 17,4% выше показателя соответствующего периода 2016 года. Из них 89,6 тыс. кв. м. пришлось на индивидуальное жилищное строительство (плюс 49,4%).
В сентябре 2017 года на Среднем Урале ввели 141 тыс. кв. м. жилья. Это на 17,4% выше показателя соответствующего периода 2016 года. Из них 89,6 тыс. кв. м. пришлось на индивидуальное жилищное строительство (плюс 49,4%).
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