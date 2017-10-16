Свалки завалят бюрократией

Новая модель по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которую запустят в Свердловской области в следующем году, существенно осложнит ликвидацию несанкционированных свалок. Согласно действующему законодательству, собственники земель обязаны убрать мусор в течение 30 дней после обращения. Однако за это время практически невозможно разработать и согласовать проект по рекультивации земель, как это требуется по закону.Согласно российскому законодательству, в случае обнаружения несанкционированного размещения отходов I-V класса опасности собственник участка помимо ликвидации отходов обязан разработать проект по рекультивации земель, то есть устранить причиненный почве ущерб. Это требование может помешать владельцам ликвидировать незаконные свалки в связи с приходом регионального оператора, который также должен проводить надзор в этой сфере.«К нам в ближайшее время придет региональный оператор. По закону, если он находит несанкционированные свалки, то направляет извещение владельцу земли убрать свалку в течение 30 дней, либо убирает ее сам и выставляет счет владельцу. Несанкционированную свалку нельзя убрать без проекта рекультивации. Как тогда быть: за 30 дней проект рекультивации не оформить. Без проекта несанкционированные свалки не смогут убрать ни собственники, ни муниципалитеты, ни региональный оператор», — озвучила проблему судебный эксперт в области обращения с отходами Наталья Пичугина.По словам заместителя начальника Департамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу Ивана Генералова, органы местного самоуправления и так уполномочены выявлять несанкционированные свалки, а потому не должны ждать появления регионального оператора.«Более того, они обязаны убирать их независимо от того, появился региональный оператор или нет. Есть прямой запрет на размещение отходов там, где оно не допускается. Закон у нас четко говорит: земли, нарушенные при несанкционированном размещении отходов I-V класса опасности. Закон не говорит о том, один квадратный метр, два квадратных метра или три», — прокомментировал он.Земельный кодекс РФ обязывает собственников участков следить за состоянием принадлежащих им земель. Если же владельцы территории годами игнорируют несанкционированные свалки на своей собственности, надзорный орган трактует это как бездействие и привлекает к ответственности, даже если отходы размещали на участке третьи лица, например, арендаторы.«Зачастую в договоре как у собственника по отношению к арендатору, так и у арендатора по отношению к субарендатору прописано, что он на регулярной основе вправе проводить осмотр принадлежащих ему участков на предмет соблюдения законодательства арендатором и субарендатором. Если такие пункты прописаны, Росприроднадзор пришел и наказал собственника, арендатора и субарендатора — всех трех. При этом непосредственно действия субарендатора причинили вред, следовательно, арендатор и собственник были привлечены по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ, поскольку не проводили мероприятия по охране земель, а это положение было прописано в том числе в договоре и Земельном кодексе», — пояснил Иван Генералов.При этом органы местного самоуправления обязаны контролировать не только свои земли, но и федеральные, если они расположены в границах муниципального образования. По данным правительства Свердловской области, в регионе выявлено около 400 несанкционированных лесных свалок. Однако к ответственности за нелегальное складирование бытового мусора привлечены только 15 человек.Вряд ли до конца года ситуация в регионе с несанкционированными свалками существенно улучшится, а в 2018 году их ликвидацию, по сути, сделает невозможной выставленный региональным оператором срок в 30 дней.