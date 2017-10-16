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С начала года авторынок России вырос на 15%

УрБК, Москва, 16.10.2017. В России за три квартала 2017 года было продано 1 млн 009 тыс. 758 новых машин, на 15,3% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает «Автостат Инфо».



В сентябре этого года рост легкового авторынка страны составил 19,6%. В сравнении с прошлым годом продажи увеличились до 126 920 ед. авто.



В сентябре продажи российских легковушек возросли на 28,2% (до 27 тыс. 942 ед. авто), а за три первых квартала увеличились на 16% (до 220 тыс. 883 ед.). Значительный рост показал и сегмент иномарок: +17,4% (до 98 тыс. 978 ед. авто) в сентябре и +15,1% (до 788 тыс. 875 ед.) за три квартала.



Аналитики отмечают, что сентябрьский топ-5 авторынка России возглавляет Lada с результатом 26,67 тыс. проданных авто (+31%), за которой расположились KIA (17 тыс. 839 ед., +40,5%) и Hyundai (14 тыс. 373 ед., +12,5%). В пятерку лидеров сентября попали также Renault (11тыс.188 шт., +14,1%) и Volkswagen (7 тыс.589 шт., +9,4%).



Список марок, лидирующих по продажам легковых машин за первые три квартала, составили Lada (209 тыс. 499 ед., +18,4%), KIA (133,41 тыс. ед., +24,7%), Hyundai (118 тыс. 965 шт., +38,2%), а также Renault (93 тыс. 343 авто, +19,3%) и Toyota (64,37 тыс. шт., +4,1%).

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