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Брат Уго Чавеса победил на губернаторских выборах

16 октябрь 2017 (17:08)

Архенис Чавес, младший брат бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса, победил на губернаторских выборах в штате Баринас, передает Reuters.

Он получил 52,88% голосов избирателей. Архенис Чавес был выдвинут кандидатом от Единой социалистической партии Венесуэлы (ЕСПВ).

Уго Чавес был президентом Венесуэлы с 1999 по 2013 год. Он умер 5 марта 2013 года после продолжительной борьбы с раком.

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