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В США на нефтяной вышке произошел взрыв

На нефтяной вышке на озере Пончартрейн в американском штате Луизиана произошел взрыв, в результате чего пострадали по меньшей мере шесть человек, сообщает телеканал Fox News.



По словам представителя департамента полиции города Кеннер Брайана Макгрегора, число пострадавших может возрасти.



Он также добавил, что к месту происшествия, где до сих пор виднеется пламя, были направлены спасательные лодки.

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