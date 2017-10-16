Дайджест
В США на нефтяной вышке произошел взрыв
16 октябрь 2017 (17:08)
На нефтяной вышке на озере Пончартрейн в американском штате Луизиана произошел взрыв, в результате чего пострадали по меньшей мере шесть человек, сообщает телеканал Fox News.
По словам представителя департамента полиции города Кеннер Брайана Макгрегора, число пострадавших может возрасти.
Он также добавил, что к месту происшествия, где до сих пор виднеется пламя, были направлены спасательные лодки.
По словам представителя департамента полиции города Кеннер Брайана Макгрегора, число пострадавших может возрасти.
Он также добавил, что к месту происшествия, где до сих пор виднеется пламя, были направлены спасательные лодки.
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