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На юг Китая обрушился тайфун

16 октябрь 2017 (17:08)

На провинцию Гуандун, которая расположена на юге Китая, обрушился тайфун «Ханун». Об этом сообщает портал «Газета.ру» со ссылкой на «Синьхуа».

Отмечается, что тайфун обрушился на город Чжаньцзян. Скорость ветра в эпицентре тайфуна достигала 28 м/с.

В настоящее время «Ханун» ослабевает и перемещается в юго-западном направлении.

Накануне в Гонконге было объявлено штормовое предупреждение в связи с приближением тайфуна «Ханун».

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