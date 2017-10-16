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На юг Китая обрушился тайфун
16 октябрь 2017 (17:08)
На провинцию Гуандун, которая расположена на юге Китая, обрушился тайфун «Ханун». Об этом сообщает портал «Газета.ру» со ссылкой на «Синьхуа».
Отмечается, что тайфун обрушился на город Чжаньцзян. Скорость ветра в эпицентре тайфуна достигала 28 м/с.
В настоящее время «Ханун» ослабевает и перемещается в юго-западном направлении.
Накануне в Гонконге было объявлено штормовое предупреждение в связи с приближением тайфуна «Ханун».
Отмечается, что тайфун обрушился на город Чжаньцзян. Скорость ветра в эпицентре тайфуна достигала 28 м/с.
В настоящее время «Ханун» ослабевает и перемещается в юго-западном направлении.
Накануне в Гонконге было объявлено штормовое предупреждение в связи с приближением тайфуна «Ханун».
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