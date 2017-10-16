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На юг Китая обрушился тайфун

На провинцию Гуандун, которая расположена на юге Китая, обрушился тайфун «Ханун». Об этом сообщает портал «Газета.ру» со ссылкой на «Синьхуа».



Отмечается, что тайфун обрушился на город Чжаньцзян. Скорость ветра в эпицентре тайфуна достигала 28 м/с.



В настоящее время «Ханун» ослабевает и перемещается в юго-западном направлении.



Накануне в Гонконге было объявлено штормовое предупреждение в связи с приближением тайфуна «Ханун».

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