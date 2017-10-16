Дайджест
В Магадане отравились более 20 детей
16 октябрь 2017 (17:07)
Роспотребназдор проводит расследование по факту отравления более 20 детей в магаданской гимназии №30. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«По результатам лабораторных исследований в пробах от заболевших обнаружен антиген норовируса. Лабораторные исследования продолжаются», — говорится в сообщении.
По данным Роспотребназдора, всего выявлен 21 заболевший, из них 10 — госпитализированы.
Отмечается, что ведомство выявило нарушения требований санитарного законодательства в работе столовой. Ее временно закрыли. Также в ходе расследования отобраны пробы продуктов, воды, смывы для микробиологических исследований.
«По результатам лабораторных исследований в пробах от заболевших обнаружен антиген норовируса. Лабораторные исследования продолжаются», — говорится в сообщении.
По данным Роспотребназдора, всего выявлен 21 заболевший, из них 10 — госпитализированы.
Отмечается, что ведомство выявило нарушения требований санитарного законодательства в работе столовой. Ее временно закрыли. Также в ходе расследования отобраны пробы продуктов, воды, смывы для микробиологических исследований.
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