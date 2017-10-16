Новости дня

РМК стала лауреатом конкурса «Российская горная награда»

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2017. Русская медная компания (РМК) стала лауреатом XI ежегодного конкурса «Российская горная награда», который прошел в рамках горнопромышленного форума «МАЙНЕКС Россия 2017». РМК признана победителем в номинации «Социально ответственная компания года», сообщает пресс-служба организации.



Напомним, «Российская горная награда» учреждена форумом МАЙНЕКС в 2007 году для стимулирования профессионального соревнования и продвижения достижений компаний в развитии передовой практики недропользования в России. Награда вручается в семи номинациях — лучший проект года в сфере геологоразведки, горной добычи и экологии, в области инвестиций и кадровой политики, а также технологий.



Победа в номинации «Социально ответственная компания года» присуждается предприятиям горной промышленности за реализацию проектов, оказывающих значительное позитивное влияние на развитие систем управления компании и общества в целом.



Так, Русская медная компания в 2016 и 2017 году реализовала ряд социальных проектов, направленных на развитие территорий присутствия своих предприятий и улучшение качества жизни населения. В частности, в Челябинской области РМК провела масштабную серию соревнований по спортивному многоборью среди детей младшего школьного возраста «Самый сильный школьник». В 2016 году было направлено 63 млн руб. на капитальный ремонт детского сада в Карабаше (Челябинская область), оказана помощь в реконструкции детского сада в селе Варне Челябинской области. В 2017 году РМК начала капитальный ремонт старейшего детского сада города Коркино в Челябинской области. В текущем году компания установила 16 площадок и парков для занятий воркаутом в городах Челябинской и Свердловской областей. На реализацию проекта направлено 40 млн руб.



Также РМК развивает социальное партнерство с органами власти. В феврале 2017 года на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи РМК, Челябинская область и Карабашский городской округ официально закрепили намерения о совместном развитии муниципального образования, в котором работает предприятие РМК «Карабашмедь». Программа развития Карабашского ГО до 2021 года включает возведение нового жилья, строительство и ремонт дорог, систем водоснабжения и канализации, газопровода и других инженерных сетей. Также планируется реконструкция и строительство целого ряда социальных объектов, развитие досуговых и рекреационных зон города.



Группа РМК является одним из крупнейших налогоплательщиков в бюджеты различных уровней — за последние пять лет компания направила более 22 млрд руб. налогов в России и 58 млрд тенге в Казахстане. Компания создает на территориях присутствия рабочие места, отдавая предпочтение соискателям из числа жителей близлежащих населенных пунктов.



«От имени Русской медной компании благодарю экспертов наградного комитета и организаторов форума МАЙНЕКС Россия за высокую оценку нашей деятельности. При реализации социальных проектов мы ориентируемся на потребности людей. Мы верим, что развитие успешного бизнеса возможно, если вместе с организацией высокотехнологичных и производительных рабочих мест создавать благоприятную среду для жизни сотрудников и всего населения территорий присутствия предприятий», — рассказала вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: