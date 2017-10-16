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В Екатеринбурге задержан житель Сухого Лога, похитивший у пассажирки поезда телефон и крупную сумму денег

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2017. Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский задержали жителя Сухого Лога, который похитил сотовый телефон у пассажирки поезда, предварительно списав через мобильный банк крупную сумму денег. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.



15 октября 2017 года в дежурную часть линейного отдела на станции Екатеринбург-Пассажирский поступило сообщение от начальника пассажирского поезда сообщением «Приобье — Екатеринбург» о том, что в пути следования у пассажирки поезда похищен сотовый телефон и крупная сумма денег. По прибытию поезда на станцию сотрудники транспортной полиции приняли заявление у пассажирки, которая пояснила, что в пути следования у нее был похищен дорогостоящий сотовый телефон, а также через мобильный банк похищены денежные средства в сумме 30 тыс. руб. Общая сумма причиненного ущерба составила около 65 тыс. руб.



Транспортные полицейские опросили свидетелей и потерпевшую. В результате проведенной работы подозреваемый в совершении кражи был установлен и задержан. Им оказался сосед по купе потерпевшей — 21-летний житель Сухого Лога. На момент осмотра места происшествия он «скинул» украденный телефон под полку заявительницы.



Было установлено, что злоумышленник ехал в одном купе вместе с потерпевшей. Вечером девушка легла спать, оставив сотовый телефон на столике. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, злоумышленник взял сотовый телефон и проверил имеющиеся мобильные приложения. Обнаружив приложение «Мобильный банк», списал со счета девушки деньги в сумме 30 тыс. руб. на счет своего отца. После этого понравившийся телефон решил оставить себе и лег спать, продолжая движение до Екатеринбурга. Однако довести преступный умысел до конца не смог, так как был задержан сотрудниками транспортной полиции.



В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

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