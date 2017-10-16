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Московский бизнесмен, давший взятку свердловским полицейским, приговорен к штрафу в 700 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2017. Представитель московской коммерческой организации приговорен к штрафу в 700 тыс. руб. за дачу взятки сотрудникам свердловской полиции. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



«Задержали бизнесмена сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по региону. Он дал взятку начальнику Центра информационных технологий, связи и защиты информации полковнику внутренней службы Денису Машаракину. Подозреваемым, а сейчас уже осужденным, оказался 39-летний предприниматель из города Лобня Московской области», — пояснил официальный представитель регионального ГУ МВД Валерий Горелых.



По его словам, за 60 тыс. руб. представитель коммерческой фирмы предложил должностному лицу полиции через его подчиненного подписать акты выполненных работ на поставку товарно-материальных ценностей, не соответствующих требованиям технического задания государственных контрактов, с подменой маркировок и компонентов аккумуляторов для радиостанций.



«Офицеры на сделку не пошли и, как предписывает в таких случаях нормативная база МВД, доложили о поступившем противоправном предложении рапортом. К изобличению взяткодателя руководством главка были подключены сыщики УСБ. Незаконная сделка проходила под их контролем. Как только посетитель областного полицейского главка в служебном кабинете предложил денежные средства, его задержали», — рассказал В. Горелых.



Собранные по данному факту материалы органы внутренних дел направили для принятия процессуального решения в региональный Следственный комитет. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 700 тыс. руб.

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