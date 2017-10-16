Кризис

За восемь месяцев 2017 года объем выданных кредитов по картам в Свердловской области вырос на 44%

За первые восемь месяцев 2017 года объем выданных займов по кредитным картам в Свердловской области составил 6,1 млрд руб., что на 43,7% больше аналогичного показателя прошлого года (4,24 млрд). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).



По данным со всей России, за 8 месяцев 2017 года объем выданных кредитов по кредитным картам достиг 203,5 млрд. руб., что на 29,3% больше, чем было выдано за аналогичный период 2016 года (157,3 млрд руб.).



«В 2017 году мы фиксируем серьезное увеличение количества выданных необеспеченных розничных кредитов, в том числе и новых кредитных карт. Очевидно, что такой рост кредитования связан прежде всего с относительно высокой рентабельностью розничного кредитования в сравнении со многими другими направлениями банковского бизнеса. Поэтому, несмотря на имеющиеся риски, банки находят возможности для наращивания выдачи розничных кредитов, включая кредитные карты. При этом активность проявляют не только кредиторы, но и граждане, которые после некоторого перерыва стали охотнее обращаться за кредитами в банки», — отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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