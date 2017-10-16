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Горняки шахты «Распадская» ЕВРАЗа добыли 5 млн тонн угля марки ГЖ

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2017. Горняки шахты «Распадская» (входит в состав одного из подразделений ЕВРАЗа) добыли пятый миллион тонн угля с начала года. Символический камень с надписью «5 000 000 тонн» передали руководителям Распадской угольной компании, сообщает пресс-служба предприятия.



«5 млн тонн для шахты — большой рубеж. В России этой отметки достигают только два-три предприятия в год. Коллектив «Распадской» делом доказывает свою высокую квалификацию. В 2018 году мы планируем модернизировать оборудование в лаве 6-33, чтобы продолжить развитие», — отметил генеральный директор Распадской угольной компании Сергей Степанов.



Сегодня горняки отрабатывают запасы пластов 10 и 6-6а. Параллельно готовят лаву по пласту 7-7а. Ежемесячно из трех выемочных участков они добывают до 700 тыс. т угля. Благодаря эффективной работе без простоев в июне добились максимальной производительности, выдав 720 тыс. т угля.



Для безопасности на шахте применяются комбинированные схемы проветривания и дегазации. В этом году введены в эксплуатацию высокопроизводительные вентиляторы, которые позволяют проветривать забои протяженностью до 1,5 км. Как отмечают в пресс-службе, ранее на угледобывающих предприятиях России подобное оборудование не применялось. Для заблаговременного извлечения метана используется современная буровая техника Deilmann-Haniel.



Шахта «Распадская» добывает коксующийся уголь марки «ГЖ». В сентябре 2017 года с переходом на пласт 6-6а предприятию удалось улучшить качественные характеристики угля по спекаемости, снизить общее содержание золы и серы.



Напомним, основными потребителями сырья «Распадской» являются российские металлурги. Также уголь отгружается на коксохимические и металлургические заводы Японии, Южной Кореи, Словакии, Чехии и на Украину.

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