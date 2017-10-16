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Бывший конкурсный управляющий Гороблагодатского рудоуправления осужден за мошенничество

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2017. Кушвинский городской суд вынес приговор бывшему конкурсному управляющему Гороблагодатского рудоуправления, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, по данным следствия, обвиняемый 1948 года рождения при исполнении служебных обязанностей заключил договор купли-продажи на комплекс объектов недвижимости промышленной площадки предприятия на сумму 5,5 млн руб.



Покупатель выполнил условия договора и полностью выплатил деньги за приобретение недвижимости, однако собственником стал другой субъект. Эти же объекты промышленного комплекса за 789 тыс. руб. выкупило предприятие, единственным учредителем и директором которого являлся сам обвиняемый.



«В ходе судебного разбирательства установлено, что мужчина, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил коммерческую сделку с целью завладеть денежными средствами потерпевшего», — комментируют в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.



Суд признал бывшего конкурсного управляющего виновным по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» и приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и выплате штрафа в 600 тыс. руб.



Также осужденный в течение 2,5 лет не может заниматься деятельностью, связанной с исполнением административно-хозяйственных, организационно-распорядительных обязанностей в коммерческих и иных организациях, а также арбитражного управляющего.



Мужчина был взят под стражу в зале суда.

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