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Официальный курс долл. США снизился на 53 коп., евро — на 84 коп.

16 октябрь 2017 (14:44)

УрБК, Москва, 16.10.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 октября. Курс долл. США снизился на 53,35 коп., до 57,08 руб., курс евро снизился на 84,21 коп., до 67,29 руб.

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