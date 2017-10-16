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Глава РЖД ознакомился с продукцией Кыштымского медеэлектролитного завода

УрБК, Челябинск, 16.10.2017. Кыштымский медеэлектролитный завод (КМЭЗ, входит в Группу «Русская медная компания») принял участие в сетевом совещании Российских железных дорог (РЖД) в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба РМК.



Специально к совещанию была подготовлена выставка, на которой станции Южно-Уральской железной дороги продемонстрировали главе РЖД Олегу Белозерову передовые возможности своих партнеров.



«В качестве уникального как для Кыштымского городского округа, так и для РЖД партнера на стенде железнодорожной станции «Кыштым» был представлен КМЭЗ. Предприятие отправляет по железной дороге до семи вагонов в сутки — примерно четверть среднесуточной погрузки местной станции. Причем КМЭЗ отправляет только продукцию «1 класса», которая относится к категории дорогостоящей. По стоимости один вагон с продукцией завода сопоставим с ценой 25 вагонов щебня», — говорится в сообщении.



«С «Кыштымским медеэлектролитным заводом» нас связывает многолетнее взаимовыгодное сотрудничество. КМЭЗ, со своей стороны, в полном объеме, ответственно и пунктуально выполняет договорные обязательства. Сейчас на заводе идет модернизация, в результате которой должен вырасти выпуск медных катодов и катанки. По прогнозным планам уже в следующем году предприятию потребуется до 14 вагонов в сутки. Значит, наше сотрудничество будет укрепляться и развиваться», — заявил начальник железнодорожной станции «Кыштым» Илья Юнусов.

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