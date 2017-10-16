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В Госдуму РФ внесли законопроект об ужесточении наказания за подделку отчетных документов

УрБК, Москва, 16.10.2017. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за фальсификацию документов учета и отчетности финансовых организаций. Об этом сообщается на сайте кабмина.



«Внести в Государственную думу Федерального Собрания России проект федерального закона «О внесении изменений в статью 1721 Уголовного кодекса России и статью 1601 Уголовно-процессуального кодекса России», — говорится в документе.



Уточняется, что данный законопроект дополнит статью 1721 УК России мерой ответственности за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовых организаций группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

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