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По итогам восьми месяцев 2017 года рынок подержанных автомобилей в УрФО вырос на 5,3%

УрБК, Москва, 16.10.2017. За период с января по август 2017 года рынок подержанных автомобилей в Уральском федеральном округе вырос на 5,3% до 191 тыс. 533 ед. Об этом сообщает «Автостат Инфо».



По данным аналитиков, наиболее высокая динамика роста продаж иномарок с пробегом наблюдалась в Сибирском ФО. За отчетный период прирост продаж бывших в употреблении иномарок в регионе составил 13,8% в сравнении с прошлым годом.



Всего было продано 236,46 тыс. таких машин, а годом ранее — 207,77 тыс. ед. авто. За тот же период на 9,4% выросли продажи иномарок с пробегом на северокавказском рынке, с 84 тыс. 107 до 91 тыс. 995 ед. авто соответственно.



На вторичном рынке Приволжского округа рост объема реализации б/у иномарок составил 6%, в абсолютных цифрах показатели выросли с 343 299 до 363 524 ед. авто.



На вторичном рынке Северо-Западного округа за отчетные восемь месяцев количество проданных иномарок выросло на 1,4% и составило 251 392 ед. авто.



На Дальнем Востоке за январь-август 2017 года объем рынка подержанных иномарок сократился на 1,2% в годовом сравнении, с 379 тыс. 787 до 375,11 тыс. ед. авто. На рынке Центрального округа сегмент вторичного рынка иномарок стагнировал. За отчетные восемь месяцев этого года было продано 598 тыс. 106 б/у иномарок, а годом ранее — 597 тыс. 859 ед. авто.

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