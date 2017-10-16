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Центробанк сообщил о новой схеме мошенничества с ОСАГО

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2017. Недобросовестные компании-посредники, которые предлагают водителям услугу оформления электронного ОСАГО (е-ОСАГО), изобрели новую схему мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба Уральского главного управления Банка России.



«Обманщики намеренно подают страховщикам недостоверные сведения о водителе и автомобиле, чтобы уменьшить стоимость полиса. Например, завышают стаж вождения и занижают мощность двигателя. На свой электронный адрес они получают от страховой компании полис, меняют его и отдают водителю в распечатанном виде уже по другой, гораздо более высокой цене. Клиент при этом даже не подозревает, что его данные указаны неверно», — говорится в сообщении.



В дальнейшем у страхователя с таким полисом могут возникнуть проблемы при наступлении страхового случая, когда будет обнаружено несоответствие данных, внесенных при оформлении ОСАГО. В случае аварии, если виновником окажется покупатель такого полиса, выплаты пострадавшим он вынужден будет делать самостоятельно, ведь его полис недействителен.

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