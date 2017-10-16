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«Уральские авиалинии» открывают рейс Красноярск — Екатеринбург

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» начинает полеты по направлению Красноярск — Екатеринбург — Красноярск. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



Регулярные рейсы будут выполняться с 30 октября 2017 года по 21 марта 2018 года по средам и пятницам в Екатеринбург, а по понедельникам и средам — в Красноярск. Билеты уже в продаже по специальной сниженной цене: от 4 тыс. руб.



Новый рейс — прекрасная возможность скомбинировать свой отдых, используя гибкость расписания и удобные стыковки через Екатеринбург в другие города России и страны СНГ: Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Ростов-на-Дону, Симферополь, Ереван и Тбилиси.



«А если пассажиры решат провести несколько дней в Екатеринбурге, то город не разочарует. Это настоящий самоцвет на поясе Уральских гор, край золотодобычи и камнерезного искусства, граница Европы и Азии. Сегодня Екатеринбург известен как столица Урала, уральского рока и часто зовется «третьей столицей России». Здесь проходит множество деловых и культурных мероприятий как российского, так и мирового масштаба. Город является заповедником конструктивизма. Здесь расположен один из крупнейших православных храмов — Храм-на-Крови, а также уникальный Шигирский идол — древнейшая сохранившаяся деревянная скульптура в мире. Полюбоваться уральскими богатствами и красотами можно не только в профильных музеях, но даже в метро, где интерьер одной из станций «Геологическая» украшен поделочными камнями. Примечательна на Урале и природа с ее корабельными соснами, растущими прямо из скал, заповедники с пещерами, утесами и даже инопланетными пейзажами, возникшими на месте глиняных карьеров», — говорится в сообщении.

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