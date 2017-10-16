Кризис

ВЦИОМ: 41% россиян ожидает ухудшения ситуации в России

Почти половина россиян (41%) ожидают ухудшения ситуации в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование ВЦИОМ.



Как отмечают социологи, 31% опрошенных полагают, что худший период уже прошел, а 21% уверены, что переживают его.



Исследователи зафиксировали положительную динамику в настроениях россиян. В 2015 году ухудшения ситуации в будущем ожидали 52% жителей России. В 2016 году их доля сократилась до 48%.



Напомним, в конце прошлой недели другая социологическая служба — фонд «Общественное мнение» — провела опрос, посвященный оценкам заработной платы. Согласно его результатам, для того, чтобы ощущать себя счастливым, жителю России в среднем необходимо 50 тыс. руб. ежемесячно.

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