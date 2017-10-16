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ВЦИОМ: 41% россиян ожидает ухудшения ситуации в России
16 октябрь 2017 (12:45)
УрБК, Москва, 16.10.2017. Почти половина россиян (41%) ожидают ухудшения ситуации в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование ВЦИОМ.
Как отмечают социологи, 31% опрошенных полагают, что худший период уже прошел, а 21% уверены, что переживают его.
Исследователи зафиксировали положительную динамику в настроениях россиян. В 2015 году ухудшения ситуации в будущем ожидали 52% жителей России. В 2016 году их доля сократилась до 48%.
Напомним, в конце прошлой недели другая социологическая служба — фонд «Общественное мнение» — провела опрос, посвященный оценкам заработной платы. Согласно его результатам, для того, чтобы ощущать себя счастливым, жителю России в среднем необходимо 50 тыс. руб. ежемесячно.
Как отмечают социологи, 31% опрошенных полагают, что худший период уже прошел, а 21% уверены, что переживают его.
Исследователи зафиксировали положительную динамику в настроениях россиян. В 2015 году ухудшения ситуации в будущем ожидали 52% жителей России. В 2016 году их доля сократилась до 48%.
Напомним, в конце прошлой недели другая социологическая служба — фонд «Общественное мнение» — провела опрос, посвященный оценкам заработной платы. Согласно его результатам, для того, чтобы ощущать себя счастливым, жителю России в среднем необходимо 50 тыс. руб. ежемесячно.
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