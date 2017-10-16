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За I полугодие 2017 года в суды Свердловской области поступило 10 уголовных дел о лжеминировании

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2017. За I полугодие 2016 года на рассмотрение судов Свердловской области поступило 13 дел о ложном минировании. За тот же период 2017 года таких дел насчитывалось 10. Об этом рассказала судья Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга Наталья Галимова.



«Ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено статьей 207 УК РФ. Санкции данной статьи предусматривают как штраф, обязательные исправительные работы, так и ограничение или лишение свободы», — сказала Н. Галимова.



Напомним, с 11 сентября 2017 года один за другим крупные города России оказались фактически парализованы из-за массовых сообщений о минировании зданий. Взрывные устройства искали в кинотеатрах, торговых центрах, ресторанах, школах и вокзалах в Уфе, Омске, Рязани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Москве.



Для Екатеринбурга наиболее тяжелым днем оказалось 29 сентября, когда эвакуировали свыше 150 зданий. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

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