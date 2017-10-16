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N1: За год средние цены на квартиры рядом с метро в Екатеринбурге снизились на 4%
16 октябрь 2017 (12:01)
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2017. По данным портала по выбору недвижимости N1.RU, стоимость квадратного метра жилья рядом со станцией метро «Машиностроителей» в Екатеринбурге сейчас самая низкая — 61,2 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.
Самое дорогое жилье по линии метро в Екатеринбурге продается рядом со станциями «Геологическая» и «Площадь 1905 года». Цена за квадратный метр здесь составляет 95,9 тыс. руб. и 94,6 тыс. руб. соответственно.
«Жилье рядом со станцией метро «Машиностроителей» обойдется дешевле, чем со всеми остальными станциями метрополитена, но выбор квартир рядом с ней сейчас самый маленький — около 60 объектов. А рядом с метро «Проспект Космонавтов» и «Чкаловская» число квартир в продаже на порядок больше — примерно по 600 объектов», — поясняет руководитель проекта N1.RU в Екатеринбурге Оксана Сидлецкая.
По подсчетам аналитиков, на квартиру рядом с метро сейчас в среднем понадобится 3,7 млн руб., но в зависимости от местоположения станции цены варьируются от 3 млн руб. до 9 млн руб. За год средние цены рядом с метро снизились на 4%. Заметнее всего подешевели однокомнатные квартиры рядом с метро «Динамо» и «Машиностроителей» — на 15% и 10%.
Самое дорогое жилье по линии метро в Екатеринбурге продается рядом со станциями «Геологическая» и «Площадь 1905 года». Цена за квадратный метр здесь составляет 95,9 тыс. руб. и 94,6 тыс. руб. соответственно.
«Жилье рядом со станцией метро «Машиностроителей» обойдется дешевле, чем со всеми остальными станциями метрополитена, но выбор квартир рядом с ней сейчас самый маленький — около 60 объектов. А рядом с метро «Проспект Космонавтов» и «Чкаловская» число квартир в продаже на порядок больше — примерно по 600 объектов», — поясняет руководитель проекта N1.RU в Екатеринбурге Оксана Сидлецкая.
По подсчетам аналитиков, на квартиру рядом с метро сейчас в среднем понадобится 3,7 млн руб., но в зависимости от местоположения станции цены варьируются от 3 млн руб. до 9 млн руб. За год средние цены рядом с метро снизились на 4%. Заметнее всего подешевели однокомнатные квартиры рядом с метро «Динамо» и «Машиностроителей» — на 15% и 10%.
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